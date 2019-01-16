Прояснена роль собак в формировании рациона людей неолита

Согласно исследованию археологов из Копенгагенского университета и Университетского колледжа Лондона, около 11500 лет назад на северо-востоке Иордании люди уже жили с собаками и, вероятно, использовали их для охоты.

Известно, что собаки были одомашнены примерно 14 тысяч лет назад где-то на Ближнем Востоке, но мы не знаем было ли этот акт случайностью или следствием какой-то преднамеренной политики. Новое исследование позволяет предположить, что люди, по крайней мере, ценили охотничьи способности ранних собак и пытались их использовать.

Исследование костей животных из поселения Шубайка 6 (Shubayqa 6) на северо-востоке Иордании показывает, что 11.5 тыс. лет назад люди и собаки, скорее всего, охотились вместе и делились добычей.

«Изучение большого скопления костей животных из Шубайки 6 выявило большую долю костей с несомненными следами прохождения через пищеварительный тракт другого животного; эти кости настолько велики, что человек не смог бы их проглотить, но это было вполне под силу крупной собаке", — объясняет зооархеолог и ведущий автор исследования, Лиза Йомэнс (Lisa Yeomans).

По данным археологов, люди оседло жили в Шубайке 6 круглый год, что говорит о том, что собаки пребывали там вместе с ними, а не наведывались для поиска объедков, когда жителей не было дома.

Ученые также отметили, что в мусорных кучах селения одновременно с появлением собак резко увеличилось количество костей зайцев и прочей мелкой живности. Видимо, это связано с тем, что древним людям «сольно» было очень трудно выследить мелкую дичь, а потом подобраться к ней достаточно близко. Получаемый в итоге результат не оправдывал затрат энергии и времени, поэтому на зайцев наши далекие предки практически не охотились. Все изменилось с появлением собаки, которая могла сначала выследить дичь, а потом догнать подранка.

Ознакомиться подробностями можно в статье ученых, опубликованной в Journal of Anthropological Archaeology.