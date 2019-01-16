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Ученые распутали удушающие клубки миксин 

Индикатор 3 часа назад
Фото: Миксина Tom McHugh/Getty Images
Биологи изучили под микроскопом крохотные клубки волокон, которые миксины вбрасывают в воду в случае опасности. Оказалось, что для быстрого развертывания защитного средства не нужны активные действия — достаточно силы взаимодействия с водой. Результаты опубликованы в Journal of the Royal Society Interface.
Миксины — это червеобразные водные организмы, самые примитивные из живущих сегодня черепных животных. Они охотятся, прогрызая тело ослабленных или попавших в сети рыб и поглощая внутренности жертвы. В случае встречи с хищником, например акулой, у миксин есть специальная защита — они выделяют в воду микроскопические капли слизи и клубки волокон, которые менее чем за полсекунды увеличиваются в размере в 10 000 раз. В результате нападающее животное дезориентируется и уплывает.
В новой работе биологи решили детально изучить механизм «распаковки» крошечных клубков, в которые свернуто до десяти сантиметров волокон. Биологи вручную распутывали эти клубки, размер которых составляет примерно 100 микрон, и измеряли необходимую для этого силу. Оказалось, что силы вязкого сопротивления при движении в воде достаточно для их полного разворачивания.
Таким образов защита миксин полностью пассивна и не требует привлечения дополнительных процессов, например, химических реакций внутри клубков. Авторы называют результаты своей работы вероятным ответом на давний вопрос о формировании облака слизи из небольших нитей, а также указывают на возможное применение полученной информации для создания новых материалов и технологий, которые можно использовать не только в качестве удушающего средства.
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Наука и техника , Наука
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