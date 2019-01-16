Опубликовано первое видео сближения зонда НАСА с «предтечей» Плутона

Зонд New Horizons передал на Землю новую порцию фотографий, полученных в ходе сближения с Ультимой Туле, что позволило его научной команде подготовить первую видеозапись "рандеву" аппарата с карликовой планетой. Она была опубликована на сайте университета Джона Гопкинса

"Самые четкие фотографии, использованные в этом видео, были переданы на Землю еще в первых числах января, однако остальные изображения мы получили только 12-14 января, когда New Horizons восстановил связь с Землей. Это далеко не все — на передачу остальных снимков и данных у нас уйдет много месяцев", — заявили участники проекта. This movie shows the propeller-like rotation of Ultima Thule (2014 MU69) in the seven hours between 20:00 UT on Dec. 31, 2018, and 05:01 UT on Jan. 1, 2019, as seen by @NewHorizons2015's LORRI camera https://t.co/w1HdzgXEV5 pic.twitter.com/8sVMK31UNC— Massimo (@Rainmaker1973) 16 января 2019 г.

Межпланетная станция New Horizons в начале января этого года стала первым со времен "Вояджеров" аппаратом, посетившим сразу несколько далеких миров Солнечной системы. Первой ее целью был Плутон, чьи удивительные фотографии зонд получил в июле 2015 года, а второй — карликовая планета 2014 MU69, получившая противоречивое неофициальное имя "Ультима Туле".

В отличие от Плутона, о чьем существовании и примерных свойствах ученые знали уже давно, данный первичный мир Солнечной системы, как объяснял Алан Стерн, бессменный руководитель миссии, изначально представлял собой большую загадку для планетологов и геологов.

В частности, ученые абсолютно не представляли себе то, как выглядит этот мир до того, как New Horizons передал на Землю первые четкие фотографии 2014 MU69. До этого Стерн и его коллеги предполагали, что он может представлять собой пару из астероидов, вращающихся друг вокруг друга, рой обломков или вытянутый объект, напоминающий картошку.

В реальности картина оказалась совсем другой — Ультима Туле оказалась похожей на гигантского "снеговика", состоящего из двух соприкасающихся объектов очень разных размеров, большой Ультимы и малой Туле.

Подобный облик карликовой планеты, как тогда заявляли участники миссии, был не просто интересной "причудой природы", а очень важной особенностью ранней Солнечной системы, резко сузившей число возможных сценариев ее формирования.

По этой причине весь научный мир и просто любители космоса с нетерпением ожидали возобновления связи с зондом, нарушенной тем, что сейчас на нем наступило своеобразное "солнечное затмение".

Оно было связано с тем, что Земля, Солнце и New Horizons выстроились в одну линию на несколько недель, что мешало установлению связи с аппаратом, удаленным от нас на 6,5 миллиарда километров.

Новые фотографии, переданные зондом в первые дни после возобновления связи на минувших выходных, были получены черно-белой камерой LORRI еще до сближения с Ультимой Туле, с расстояния в 500 тысяч километров от "космического снеговика".

Эти снимки были важны для ученых по той причине, что они помогли им выяснить, как вращается 2014 MU69 и уточнить его трехмерную форму.

Новое видео, как отмечают исследователи, уже позволило им вычислить длину суток на Ультиме Туле — около 16 часов. Вдобавок, они подтвердили, что она действительно вращается вокруг своей оси подобно "спиннеру" или юле, если смотреть на нее со стороны зонда.

Это объясняет то, почему яркость карликовой планеты необъяснимым образом не менялась на снимках, полученных New Horizons в последние недели перед сближением, несмотря на его неправильную форму.