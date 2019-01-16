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Из-за глобального потепления волны в Мировом океане стали выше 

Ридус 22 минуты назад
Фото: Ридус
Международная группа климатологов, занимающаяся вопросами глобального потепления, пришла к выводу, что из-за повышения температуры в Мировом океане увеличивается высота волн.
Нам удалось показать, что глобальная мощность волн — трансформация энергии ветра в поверхностное движение волны — в глобальном масштабе выросла, — пояснили исследователи.
Изменения климата в сторону потепления очевидны, даже если посмотреть на температуру за последние 30 лет, можно увидеть, как она возрастает. Опять же, из-за погодных аномалий обычному человеку сложно это заметить, а разбираться в графиках и цифрах никто не будет, — рассказал «Ридусу» Игорь Эзау, кандидат физико-математических наук из Центра дистанционного зондирования Земли и изучения окружающей среды им. Ф. Нансена.
Многие ученые занимаются изучением влияния деятельности человека на глобальное потепление на протяжении нескольких десятилетий. Авторы нового исследования изучили, насколько мощность и высота волн в Мировом океане увеличились за последние годы.
Напомним, что волны в Мировом океане возникают из-за разницы температур между разными слоями воздуха. Чем больше углекислого газа накапливается в атмосфере, тем сильнее и теплее становятся одни ветры и слабее другие.
Из-за повышения скорости и температуры ветров возросла и высота волн над поверхностью океана. Например, мощность волн в Южном океане с 1948 по 2008 годы выросла на 2% в год, а в среднем — на 0,41% в год.
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Наука и техника , Наука , Ридус
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