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В египетском оазисе нашли необычные гробницы 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Egyptian Antiquities Authority / AP
В Египте на археологическом участке Беэр-эль-Шагала в оазисе Дахла при раскопках ученые обнаружили две римские гробницы.
Как сообщает Ahram Online, объекты были обнаружены в пустыне примерно в 350 км от долины Нила. Они датированы Римским периодом и выполнены в соответствующей технике.
Так, главный зал одной из гробниц выложен из кирпича. Он имеет сводчатый потолок, частично разрушенный с течением времени. В гробнице находятся две погребальные камеры, к которым ведет лестница из 20 ступеней.
В камерах археологи обнаружили человеческие останки, а также керамические лампы и сосуды. Во второй гробнице к погребальной камере ведет коридор. В северной стене имеется ниша, над которой находится изображение со сценой процесса мумификации.
Яркие погребальные изображения были найдены и в другом захоронении. Отмечается, что гробницы построены в различных архитектурных стилях.
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Наука и техника , Наука , Египет
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