Российский проект признали опасным для мировой науки

Астрономы по всему миру раскритиковали проект российского стартапа StartRocket, который заключается в отправке на земную орбиту гигантского рекламного щита, видимого в ночном небе практически с любой точки на поверхности Земли. Дисплей из-за светового загрязнения затруднит наземные наблюдения космических объектов. Об этом пишет издание Scence Alert.

Как сообщается на сайте стартапа, планируется, что гигантский дисплей площадью 50 квадратных километров будет запущен на высоту 400-500 километров. Его будут освещать солнечные лучи, делая дисплей достаточно ярким, чтобы его можно было наблюдать с Земли. Дисплей будет состоять из отдельных спутников, каждый из которых будет иметь разворачиваемый парус и служить «пикселем». В день он сможет показывать до 3-4 рекламных сообщений или логотипов ведущих брендов. На этапе разработки StartRocket сотрудничает со Сколтехом, а общая стоимость может составить десятки миллионов долларов.

По словам Владилена Ситникова, руководителя стартапа, «космическая реклама» сделает ночное небо красивым и будет символизировать собой покорение человеком космоса. «На Земле не останется уродливых мест», говорится на сайте StartRocket.

Однако российский проект раскритиковали как профессиональные астрономы, так и любители. Во-первых, дисплей сделает значительный вклад в увеличение светового загрязнения, затрудняющего наземные наблюдения и научные исследования. По словам астронома Джона Барентина (John Barentine) из Международной ассоциации темного неба, борющейся со световым загрязнением, каждый лишний источник света в ночном небе становится «шумом», затрудняющим изучение далеких космических объектов. Во-вторых, в краткосрочной перспективе дисплей представляет угрозу для аппаратов на низкой орбите.

Science Alert пишет, что компании уже удалось решить технические проблемы, связанные с совместным полетом элементов дисплея, однако система еще не протестирована и пока не имеет источника финансирования.