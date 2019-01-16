Президент Xiaomi Лин Бин (Bin Lin) продемонстрировал улучшенную биометрическую технологию. Ролик, опубликованный в социальной сети Weibo, показывает увеличенную площадь сканера отпечатков пальцев, который размещён под экраном смартфона.
Пользователь настраивает защиту одним нажатием, после чего он сможет разблокировать устройство прикосновением к определённой части дисплея. Её площадь составляет 50 мм x 25 мм, что, по словам Бина, более чем в пять раз больше стандартной зоны, представленной на рынке, и более чем в 15 раз — классического сканера Xiaomi на задней панели Xiaomi.
Технология компании стремится быть не только больше по размерам — разработчики также намерены и увеличить скорость работы сканера. Как отметил президент Xiaomi, если задумка найдёт отклик у поклонников продукции, то она может появиться в будущих устройствах
Ранее News.ru сообщил, что Apple планирует выпустить новый iPod Touch спустя почти четыре года после выхода предыдущей модели. Какие именно изменения ждут устройство, остаётся неизвестным.