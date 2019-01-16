Роскосмос дополнил мечты о Луне борьбой с «пришельцами»

Госкорпорация Роскосмос не только собирается создать спорную сверхтяжёлую ракету и непонятно как и зачем достичь Луны. Ведомство Дмитрия Рогозина задумалось о предупреждении и мониторинге астероидной угрозы: чиновники призвали учёных из РАН вместе бороться с космическим Армагеддоном. Мониторинг астероидов — полезное дело, но лишь в том случае, когда он осуществляется в рамках международных проектов, полагают эксперты. В России целесообразней потратить деньги на борьбу с куда более реалистичными угрозами.

15 января директор департамента стратегического управления госкорпорации Роскосмос Юрий Макаров предложил Российской академии наук разработать совместный нацпроект по мониторингу угроз астероидов.

«Значимую составляющую [нацпроекта. — News.ru] могли бы составить два сегмента: это высокая энергетика в космосе и вопрос мониторинга околоземного космического пространства и дальнего космоса на предмет в том числе парирования угроз астероидно-кометного плана и техногенного засорения космического пространства», — заявил Макаров, выступая на заседании президиума РАН.

При реализации нацпроекта, по словам Макарова, может быть задействована автоматизированная система предупреждений об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), интегрированная с астрономическими обсерваториями РАН. Приблизительный срок окончания работы — 2024 год. В случае реализации это будет первый нацпроект в России, связанный со сферой космоса.

В 2016 году головная научная организация Роскосмоса — « Центральный научно-исследовательский институт машиностроения » (ЦНИИмаш) — объявила о начале работы над программой создания третьей очереди автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве — она позволит обнаруживать угрожающие Земле объекты на относительно дальнем расстоянии. Сейчас приближающийся к планете астероид гарантированно обнаруживают в ближнем космосе, когда зачастую уже не хватает времени должным образом отреагировать на угрозу. На реализацию проекта, предполагающего создание программно-аппаратных комплексов по сбору информации и анализу опасных объектов естественного происхождения, планируется потратить до 2025 года 4,1 млрд рублей.

Человечество давно ищет варианты уничтожения или отвода от Земли опасных объектов. Считается, что астероиды диаметром до 30 м самостоятельно сгорают в верхних слоях атмосферы. С остальными теоретически борьба сводится к двум способам: изменение траектории их движения и разрушение на мелкие осколки. Увести тело с орбиты полёта к Земле современная техника позволяет путём удара или даже доставки на объект ракетного двигателя. Некоторые эксперты уверены, что последний способ был опробован несколько раз: американцами в 2001-м, японцами в 2005-м, европейцами в 2014-м. Космическим аппаратам ставилась задача достичь объекта и закрепиться на нём. Однако есть специалисты, которые сомневаются в том, что такие аппараты прорабатывали концепцию смещения астероида с опасной для Земли траектории. По их мнению, они брали материалы с космических «пришельцев» для их изучения и отрабатывали первый этап реального сценария борьбы с угрожающими планете небесными телами.

В России об опасности попасть под обстрел космических тел снова вспомнили после падения в 2013 году челябинского метеорита. Тогда в верхних слоях атмосферы произошла серия взрывов, суммарной мощностью в несколько десятков раз превосходящих взрыв атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Сотни людей получили лёгкие ранения от падения на землю осколков, было повреждено множество зданий. Челябинский метеорит наглядно продемонстрировал бессилие в борьбе с космической угрозой средств ПВО: космическое тело двигалось с такой скоростью, что его не смогла бы догнать ни одна из существующих ракет класса «земля-воздух».

Иван Моисеев. В США работы в рамках программы по обнаружению астероидов ведутся с 1990 года, впоследствии эта программа стала международной, отмечает News.ru научный руководитель Института космической политики

«В этой международной программе посильное участие принимает и Россия. Её ключевое звено — наземные широкоугольные телескопы, которые способны захватить большие участки неба. Также в рамках этой программы выполняются научные задачи по исследованию солнечной системы», — указывает эксперт.

Что касается защиты от астероидов, то, по мнению Моисеева, теоретически самое главное — вовремя обнаружить и изучить угрожающий Земле космический объект. Необходимо вычислить его основные характеристики: массу, скорость, параметры орбиты, а далее вырабатывать решение, что с ним делать.

«Теоретически для некоторых объектов достаточно будет покрасить часть астероида в белый цвет, чтобы впоследствии он сменил траекторию под воздействием солнечного излучения. Некоторые можно «сдвинуть» с траектории с помощью ядерного заряда. Но есть и космические тела такой массы и движущиеся с такой скоростью, в борьбе с которыми ничего не поможет», — объясняет он.

Исследование астероидов и их поиск в дальнем космосе — это весьма важно и полезно, но пока нет конкретной задачи под конкретный астероид, все разговоры об их уничтожении остаются чистой воды теоретизированием, уверен Моисеев, при этом он указывает, что более активное участие в этих международных проектах Роскосмоса пойдёт только на пользу.

«Другое дело, если речь идёт о чисто российском проекте. Вероятность столкновения с астероидом чрезвычайно низка — эта угроза в общественном сознании чрезвычайно раздута. Поэтому в рамках и без того скромного бюджета Роскосмоса следует задуматься, стоит ли на это тратить деньги», — полагает аналитик.

Госкорпорация, резюмирует Моисеев, не первый раз заявляет о новых нацпроектах, если все их реализовывать, то не хватит бюджета России, поэтому с большой долей вероятности и в этом случае дело ограничится лишь заявлениями.