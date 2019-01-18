Рождение и смерть солнечной вспышки показали в 3D-анимации

Американские специалисты из Национального центра атмосферных исследований создали подробную анимацию , в которой показан полный жизненный цикл солнечной вспышки.

Компьютерная модель показывает, что происходит за этот короткий период.

Наша модель смогла охватить весь процесс: от накопления энергии в недрах Солнца — до ее достижения поверхности, активизации короны и момента высвобождения в солнечной вспышке, — рассказали разработчики.

Как видно на анимации, весь процесс начинается в верхней части конвекционной зоны — примерно на 10 000 километров ниже поверхности Солнца. Затем вихрь поднимается к короне и распространяется на 40 000 километров в солнечную атмосферу.

Разработчики уделили особое внимание изображению, чтобы были отчетливо видны различия в плотности газа, давлении и других характеристиках Солнца.

Авторы новой работы отмечают, что она станет основой для будущих моделей Солнца, помогая своевременно прогнозировать солнечную погоду.

Всего существует 5 классов солнечных вспышек, зависящих от мощности рентгеновского излучения. Также существует и шкала уровней активности Солнца, которая насчитывает пять значений: зеленый, желтый, оранжевый, красный и фиолетовый.

Вспышки на Солнце — не редкость, поэтому в большинстве случаев астрономы могут предсказать мощность следующей вспышки. Обычно они не оказывают никакого негативного влияния на работу бытовой техники и здоровье человека.

Несмотря на то, что многие люди отмечают свою зависимость от перемены погоды или вспышек на Солнце, еще нет научных исследований, подтверждающих связь погоды и ухудшения состояния здоровья.