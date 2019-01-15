Facebook инвестирует $300 млн в развитие новостной журналистики

Компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, инвестирует в течение трех ближайших лет $300 млн в проекты, направленные на развитие новостной журналистики. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник в блоге соцсети.

"Мы продолжим бороться с недостоверными новостями, ложной информацией и новостями низкого качества в Facebook, — заявила один из вице-президентов компании Кэмпбелл Браун.

По ее словам, Facebook также не собирается забывать о том, что "обладает возможностью помогать местным новостным организациям расти и процветать", и для этого выделит на данные цели в течение трех ближайших лет указанную сумму.

Как отметила Браун, соцсеть намерена в том числе участвовать в проектах, нацеленных на то, чтобы помогать журналистам и новостным организациям развивать свои возможности, а также строить устойчивые модели бизнеса. Также, как указала Браун, Facebook в начале текущего года планирует организовать конференцию с участием представителей американских СМИ, предпринимателей и спонсоров, которым предстоит обсудить вызовы, стоящие перед современными журналистами.