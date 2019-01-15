Космическая история: 50 лет назад прошла первая стыковка на орбите

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Космический юбилей. 50 лет назад впервые в истории была проведена стыковка двух пилотируемых кораблей «Союз-4» и «Союз-5», напоминает телеканал «МИР 24». Один из тех, кто участвовал в этом, — летчик-космонавт Борис Волынов. Вместе с Евгением Хруновым и Алексеем Елисеевым он пристыковал «Союзы» вручную, а после перешел из одного корабля в другой. Эта сложнейшая космическая операция длилась 37 минут и завершилась на отлично. Но при возвращении на Землю Борис Волынов чуть не погиб. «Это был взрыв, я летел кувырком при перегрузке до 10 g. Я тогда отбросил все мысли о собственной гибели и занимался делом. Пока крутился, следил за горизонтом, у меня был секундомер. Еще я все записывал на магнитофон — вращение в эту сторону, в другую, перегрузка примерно такая и так далее», — рассказал дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт Борис Волынов. Стыковка космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5» была часть Лунной программы Советского Союза.