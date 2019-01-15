Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Космическая история: 50 лет назад прошла первая стыковка на орбите 

Мир24 + ещё 2 4 часа назад
Фото: кадр видео
Космический юбилей. 50 лет назад впервые в истории была проведена стыковка двух пилотируемых кораблей «Союз-4» и «Союз-5», напоминает телеканал «МИР 24».
Один из тех, кто участвовал в этом, — летчик-космонавт Борис Волынов. Вместе с Евгением Хруновым и Алексеем Елисеевым он пристыковал «Союзы» вручную, а после перешел из одного корабля в другой. Эта сложнейшая космическая операция длилась 37 минут и завершилась на отлично. Но при возвращении на Землю Борис Волынов чуть не погиб.
«Это был взрыв, я летел кувырком при перегрузке до 10 g. Я тогда отбросил все мысли о собственной гибели и занимался делом. Пока крутился, следил за горизонтом, у меня был секундомер. Еще я все записывал на магнитофон — вращение в эту сторону, в другую, перегрузка примерно такая и так далее», — рассказал дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт Борис Волынов.
Стыковка космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5» была часть Лунной программы Советского Союза.
Мир24: последние новости
Впервые удалось сфотографировать черную дыру Российский космический телескоп «Спектр-Р» превысил срок работы в 2,5 раза SpaceX уволит около 10% своих сотрудников
Комментарии1
Наука и техника , Алексей Елисеев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нарушение протокола на встрече с Путиным, судьба Рыбки и другие события дня47
Китай готов довести войну с Америкой до первой крови205
В Шереметьево ответили закатившей скандал Лободе179
Порошенко рассказал о напугавшем «российских танкистов» оружии55
«Воздух сделать платным»: россиянам придумали новый налог674
Видео
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
03:20
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России
Общество
07:24
Названа ракета-причина раздора России и США
Оружие Армия
03:19
Российскую певицу на Багамах покусала акула
Шоу-бизнес
00:40
В Шереметьево ответили закатившей скандал Лободе
Шоу-бизнес
07:28
В Москве затопило метро
Новости Москвы
00:53
Полицейские избили следователей в Уфе
Криминал Происшествия
01:02
Россия разочаровала США
В мире Политика
00:34
Решена судьба Рыбки и Лесли
Происшествия
01:10
Лукашенко предупредил об угрозе с Запада и Востока
В мире СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение