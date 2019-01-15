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WhatsApp предоставил доступ к чужой переписке при смене номера 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Представитель компании Amazon Эбби Фуллер заявила в Twitter, что, приобретя новый смартфон и абсолютно новую SIM-карту к нему, получила возможность читать переписку предыдущего обладателя телефонного номера.
«Кажется, это неправильно», — отметила девушка.
По её словам, телефон она приобрела у официального дилера, на устройстве не было установлено приложение WhatsApp. SIM-карту купила у оператора сотовой связи, уверяет девушка. Однако Фуллер отметила, что ей стали доступны только незашифрованные сообщения. Полная история всех чатов показана не была.
На сообщение сотрудницы Amazon в комментариях откликнулись десятки пользователей. Оказалось, что случай с доступом к чужим перепискам не единичный.
Сотрудник Google Филиппо Вальсорда в ответ на сообщение Эбби Фуллер в Twitter предположил, что девушке оказались доступны те сообщения, которые пользователи отправили владельцу номера уже после того, как он от него отказался.
На официальном сайте WhatsApp в разделе FAQ говорится, что переписка удаляется спустя 45 дней после последней активности аккаунта. Впрочем, Фуллер настаивает, что загрузила программу спустя более чем 45 дней после того, как активировала SIM-карту, и всё-таки увидела сообщения.
Чтобы переписка не потеряла конфиденциальность после смены номера, пользователям Whatsapp советуют использовать функцию «Изменить номер» и проконтролировать, чтобы собеседники удалили старый номер из списка контактов, сообщает «Российская газета». Тогда предыдущий аккаунт будет удалён автоматически.
Комментарии
Наука и техника , Amazon , Google , "Российская газета"
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