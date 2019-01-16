Российские учёные планируют найти воду на Луне

Отечественные исследователи намерены обнаружить воду на Луне — для этого эксперты разрабатывают специальный аппарат, работающий на принципе ультразвукового бурения, сказал в эфире Радио « Комсомольская правда » профессор Бийского техинститута Владимир Хмелёв

«Техника такого бурения помогает не разрушать поверхности воды или льда. Соответственно, при обнаружении этих веществ на поверхности естественного спутника учёные смогут провести дальнейшие исследовательские работы. Предполагается, что на обратной стороне Луны будет достаточно воды, чтобы построить специальные исследовательские станции», — пояснил он.

Кроме того, в планах учёных получать из добытой воды водород, которого будет достаточно для заправки исследовательских аппаратов.