Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Евросоюз "наказал" Петрова и Боширова
Евросоюз "наказал" Петрова и Боширова

Российские учёные планируют найти воду на Луне 

Парламентская газета + ещё 2 31 минуту назад
Фото: PIXABAY.COM
Отечественные исследователи намерены обнаружить воду на Луне — для этого эксперты разрабатывают специальный аппарат, работающий на принципе ультразвукового бурения, сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» профессор Бийского техинститута Владимир Хмелёв.
«Техника такого бурения помогает не разрушать поверхности воды или льда. Соответственно, при обнаружении этих веществ на поверхности естественного спутника учёные смогут провести дальнейшие исследовательские работы. Предполагается, что на обратной стороне Луны будет достаточно воды, чтобы построить специальные исследовательские станции», — пояснил он.
Кроме того, в планах учёных получать из добытой воды водород, которого будет достаточно для заправки исследовательских аппаратов.
Парламентская газета: последние новости
СМИ: YouTube запретил публиковать опасные для жизни челленджи 50 лет космическому «рукопожатию» Учёные выяснили предназначение истуканов с острова Пасхи
Наука и техника , Наука , Владимир Хмелев , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рюкзак с винтовкой: как готовилось покушение на Путина165
Евросоюз «наказал» Петрова и Боширова
В столице объявили «желтый» уровень опасности74
Первые кадры взрыва под Петербургом24
Путин поручил расселить всех жильцов дома в Магнитогорске5
Видео
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
00:53
В столице объявили «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
03:26
Евросоюз «наказал» Петрова и Боширова
Европа В мире
04:02
Макаревича раскритиковали за новую должность
Шоу-бизнес
00:28
Порошенко рассказал о напугавшем «российских танкистов» оружии
Конфликты Армия
00:45
Стриптизерша обнажилась в банке ради автокредита
Происшествия Общество
07:50
Рюкзак с винтовкой: как готовилось покушение на Путина
Происшествия Статьи
01:13
Под Петербургом прогремел мощный взрыв
Происшествия
03:20
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России
Общество
00:14
Лаврова назвали министром иностранных дел Германии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение