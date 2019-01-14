Специалистам вновь не удалось восстановить связь с орбитальным телескопом "Спектр-Р", очередной сеанс завершен, сообщил РИА Новости советник гендиректора "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко.
"Работы завершены. К сожалению, установить связь с аппаратом по результатам проведенных мероприятий сегодня не удалось. Программа дня выполнена полностью, задействовались две станции: Уссурийск и Медвежьи Озера. В настоящее время проводится анализ предпринятых мер и готовятся предложения по дальнейшей программе работ", — сказал Блошенко.
Он добавил, что вечером 15 января будет предпринята еще одна попытка связаться с аппаратом. Она пройдет по тому же сценарию что и в понедельник. Зато, по словам советника, в среду оперативно-техническому управлению помогут специалисты Российских космических систем (РКС). Они должны будут применить более тонкую настройку сигнала.