Китайский аппарат "Чанъэ-4", который ранее совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны, успешно осуществил первый в истории человечества биологический эксперимент на лунной поверхности, сообщило Центральное телевидение Китая.
По данным телеканала, аппарат во вторник отправил фотографии с биологической испытательной нагрузки.
Фотографии показывают, что на имеющихся семенах хлопка уже появились почки. Это означает, что "Чанъэ-4" осуществил первый в истории человечества биологический эксперимент на поверхности Луны.