Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай отправит зонд «Чанъэ-5» к Луне до конца года 

News.ru 1 час назад
Фото: planetary.org
Китайский исследовательский аппарат «Чанъэ-5» отправится к луне до конца 2019 года. Зонд должен будет взять пробы лунного грунта и доставить их на Землю.
Аппарат планировали отправить к спутнику в 2017 году, однако миссию пришлось отложить из-за аварии ракеты-носителя «Чанчжэн-5». По словам директора по международному сотрудничеству CNSA Сюй Яньсун, очередной тестовый запуск ракеты запланирован на 2019 год, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что космический аппарат «Чанъэ-4», впервые совершивший посадку на обратной стороне Луны, прислал на Землю панорамные снимки поверхности спутника. Специалисты получили снимки через спутник-ретранслятор Queqiao. Это фотографии с обзором в 360 градусов, их засняла камера, установленная на верхней части зонда «Чанъэ-4».
News.ru: последние новости
США намерены покупать у РФ РД-180 до 2024 года Роскосмос вдвое увеличит количество запусков ракет Учёные получили первые снимки чёрной дыры
Наука и техника , РИА Новости , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перед пожаром в Киево-Печерской лавре был замечен неизвестный73
Украина задумала собственный мегапроект на Черном море271
Депутаты решили заняться участившимися взрывами в домах67
В России рассказали о «живых мертвецах» на орбите
Россиянка поела новогодних салатов и впала в кому7
Видео
00:58
Россия приняла решение по Курилам
Политика Азия
00:40
Горит Киево-Печерская лавра
Пожары Происшествия
00:51
«Мистраль» разбомбил катер в море
Армия Оружие
00:40
Лобода впервые прокомментировала скандал в Шереметьево
Шоу-бизнес
01:39
В Чечне объяснили массовые аресты и пытки геев
Общество
03:41
У организатора «Дискотек 80-х» украли 2 млн
Происшествия
01:15
Киев анонсировал прорыв через Крымский мост силами НАТО
В мире Украина
05:09
Медведев поставил на место Лукашенко
Политика
00:55
Певцов указал поклонникам на их место
Шоу-бизнес
00:47
Жаров отреагировал на решение Дурова по Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение