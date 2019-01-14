Спутники «Канопус-В» №5 и №6 передали первые снимки Земли

Спутники дистанционного зондирования Земли #КанопусВ №5 и №6, выведенные на орбиту в канун Нового 2019 года, передали первые снимки.



Впервые с космических аппаратов типа «Канопус-В» получена информация с 12 битовым радиометрическим разрешением — https://t.co/KZintyg261 pic.twitter.com/KwrQzd62zP— РОСКОСМОС (@roscosmos) 14 января 2019 г. Российские спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №5 и №6, запущенные с космодрома Восточный 27 декабря 2018 года и в тот же день выведенные на орбиту, передали свои первые снимки, сообщили в понедельник в Роскосмосе.

"Сегодня, 14 января 2019 года, российские спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №5 и №6, выведенные на орбиту в канун Нового 2019 года, передали первые снимки Земли. Съемка осуществлена в рамках проводимых летных испытаний космических аппаратов", — говорится в сообщении.

Впервые с космических аппаратов типа "Канопус-В" получена информация с 12-битовым радиометрическим разрешением, что позволило значительно улучшить качество получаемой информации. По предварительной оценке специалистов, качество полученных снимков полностью удовлетворяет требованиям заказчика.

"В рамках летных испытаний успешно выполняются проверки функционирования служебных систем обоих космических аппаратов, начаты тестовые включения целевой аппаратуры и высокоскоростной радиолинии передачи целевой информации", — отмечается в сообщении.

Созданные в корпорации "ВНИИЭМ" космические аппараты "Канопус-В" №5 и №6 пополнили успешно функционирующую российскую космическую группировку. Развертывание новой группировки началось запуском 22 июля 2012 года первого спутника "Канопус-В", который был рассчитан на пятилетнюю работу, но продолжает успешно функционировать седьмой год. В июле 2017 года развертывание группировки продолжилось запуском аппарата "Канопус-В-ИК" с новым дополнительным комплексом целевой аппаратуры, позволяющим выявлять очаги пожаров площадью 25 кв. м в беспрецедентно большой полосе обзора — до 2 тыс. км. 1 февраля 2018 года группировка пополнилась спутниками "Канопус-В" №3 и №4.

Космические аппараты "Канопус-В" предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, крупных выбросов загрязняющих веществ в природу, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов и землепользования. Спутники массой 465 кг запускаются на солнечно-синхронную орбиту высотой около 510 км. Срок активного существования аппаратов составляет пять лет.