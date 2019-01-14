Роскосмос вдвое увеличит количество запусков ракет

Около полусотни стартов предполагает осуществить Роскосмос в наступившем году. Планы обнародованы в видеоролике, размещённом в аккаунте телестудии госкорпорации на видеохостинге YouTube

Там также перечислены наиболее значимые запуски, произведённые в 2018 году.

«План на 2019 год. 45 стартов: от научных до испытательных. В два раза больше, чем в прошлом», — сказано в ролике.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что 2019 год «обещает быть богатым на космические события». Одно из главных — запуск на орбиту астрофизической обсерватории СпектрРГ, задача которой составить полную карту Вселенной.