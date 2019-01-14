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Роскосмос вдвое увеличит количество запусков ракет 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Roscosmos/flickr.com
Около полусотни стартов предполагает осуществить Роскосмос в наступившем году. Планы обнародованы в видеоролике, размещённом в аккаунте телестудии госкорпорации на видеохостинге YouTube
Там также перечислены наиболее значимые запуски, произведённые в 2018 году.
«План на 2019 год. 45 стартов: от научных до испытательных. В два раза больше, чем в прошлом», — сказано в ролике.
Ранее в Роскосмосе сообщали, что 2019 год «обещает быть богатым на космические события». Одно из главных — запуск на орбиту астрофизической обсерватории СпектрРГ, задача которой составить полную карту Вселенной.
Ранее, как сообщал News.ru, руководство ракетно-космической корпорации «Энергия» обратилось к Роскосмосу с просьбой поторопиться с согласованием дат ближайших запусков к МКС кораблей «Союз» и «Прогресс». Это связано с тем, что из-за отсутствия утверждённых дат невозможно сформировать график подготовки кораблей на космодроме Байконур и экипажей, которые отправятся к станции.
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Комментарии1
Наука и техника , Роскосмос , РКК Энергия
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