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Определен признак скорого развития рака 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: ТАСС
Исследователи из Медицинского колледжа Джорджии и Университета Августы выяснили, что колит — воспалительное заболевание слизистой кишечника — провоцирует развитие различных заболеваний, в том числе рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Ученые обнаружили, что хроническое воспаление при язвенном колите способствует накоплению в толстой кишке супрессорных клеток миелоидного происхождения, которые подавляют иммунные реакции. Это происходит через выделение большого количества интерлейкина-10 (IL-10) — соединения, которое в норме обладает противовоспалительным и антиопухолевым действием. Однако при избытке IL-10 запускает иной механизм. Он активирует белок STAT3, который, в свою очередь, активирует гены DNMT1 и DNMT3b в клетках толстого кишечника.
DNMT1 и DNMT3b подавляют активность регуляторного фактора интерферона 8 (IRF8), который не дает опухолям развиваться. Эксперименты на мышах с выключенным геном IRF8 в эпителиальных клетках, выстилающих внутреннюю поверхность толстой кишки, показали, что мутантные грызуны более восприимчивы к воспалению и склонны к развитию раковых опухолей.
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