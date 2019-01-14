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В Подмосковье археологи нашли некрополь начала бронзового века 

Газета.Ru + ещё 3 56 минут назад
Фото: panamericana.pe
Археологи во время исследования городского округа Истра в Подмосковье нашли некрополь, которому около 4,5 тыс. лет, рассказали в пресс-службе министерства культуры Подмосковья.
Отмечается, что некрополь датируется 2600-2500 годами до нашей эры. Все находки хорошо сохранились. Обнаружение нового памятника представляет собой значимое событие в мире отечественной археологии.
"Погребения принадлежат носителям фатьяновской культуры — первым скотоводам и земледельцам на Русской равнине — в последний раз подобный некрополь был найден на территории Подмосковья четверть века назад", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Крыму нашли древний город Боспорского царства Манитра.
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Наука и техника , Истра , Московская область
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