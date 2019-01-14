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Прототип огромного дирижабля больше не взлетит 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
Пару лет назад британская компания Hybrid Air Vehicles покорила мир, представив Airlander 10 — легкий воздушный корабль, разработанный в качестве альтернативы самолетам и вертолетам. Увы, согласно The Guardian, этой прекрасной машине больше не подняться в воздух, так как компания заявила, что «не планирует снова запускать прототип корабля».
Airlander 10 первоначально был спроектирован для армии США в качестве платформы для разведки, так называемого Long Endurance Multi-intelligence Vehicle — многоцелевого летательного аппарата, который мог бы оставаться в воздухе неделями. Проект попал под сокращение бюджета и был продан Hybrid Air Vehicles. Компания перевезла его в Великобританию и попыталась переоборудовать для гражданских нужд — организовать доставку грузов и пассажиров. Корпус этого импровизированного дирижабля заполнен гелием, питается он от дизельного двигателя, а обшивка состоит из углеродного волокна и кевлара.
Компания получила пару грантов от правительства, и в 2016 году Airlander 10 совершил свой первый полет: он успешно поднялся в воздух, развернулся и приземлился. Однако второй испытательный полет оказался намного менее удачным — дирижабль врезался в поле и повредил кабину. В 2017 году он был отремонтирован и взлетал еще несколько раз, правда не без новых проблем: как-то раз он начал сдуваться, потерял управление и ранил двух человек. Самому транспортному средству в результате инцидента был нанесен «значительный» ущерб, и команда инженеров решила снять его с эксплуатации.
На этом приключения огромной машины подошли к концу. Сейчас Hybrid Air Vehicles заявляют, что готовят к эксплуатации первую партию новых дирижаблей по типу Airlander 10 для своих клиентов. Кроме того, в будущем нас ожидает Airlander 50 — более крупная модель, рассчитанная на 50-тонную нагрузку.
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Наука и техника , The Guardian , США
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