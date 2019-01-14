В США создали приложение для смартфона, которое определяет передозировку опиоидами

Смартфон каждые десять миллисекунд воспроизводит неслышимые для человека звуковые импульсы и по отраженному сигналу измеряет частоту дыхания пользователя. Ее программа сравнивает с дыханием, которое наблюдается у человека при передозировке.

По замыслу создателей приложения, если уровень окажется критическим, то оно должно передать сигнал родственникам или экстренным службам. Но пока эта функция в разработке. «Меньше восьми вдохов в минуту — обычно тот показатель, который заставляет врачей в больнице проверить все ли в порядке с пациентом», —пояснил руководитель исследовательской группы Джейкоб Саншайн.

Приложение называется «Второй шанс» (Second Chance). Помимо дыхания, программа может отслеживать и движения людей. «Мы также можем следить за характерными движениями при передозировке опиоидами, например, если кто-то из пользователей начинает „клевать носом“», — пояснила одна из авторов исследования Раджалакшми Нандакумар.

Работу приложения американские исследователи проверили с помощью двух экспериментов. В первой случае ученые работали с организацией Insite, которая контролирует легальное потребление наркотиков в Северной Америке. В тестировании приняли участие 94 человека. В половине случаев введения инъекций запрещенных опиоидов добровольцы испытали дыхательную недостаточность или остановку дыхания. Приложение определило передозировку с точностью до 90%.

Второй эксперимент — определение уровня передозировки при введении фентанила, который часто используют в больницах в качестве болеутоляющего. Для проверки работы алгоритма врачи «симулировали» передозировку препарата в больнице. Приложение правильно выявило передозировку в 19 случаях из 20.

В декабре 2018 года на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали данные о том, что фентанил обошел героин в качестве причины смерти от передозировки. Авторы отчета проанализировали статистику смертей с 2011 по 2016 годы и назвали ситуацию «третьей волной» опиоидной эпидемии. В 2016 году от передозировки фентанила погибли больше 20 тысяч человек.