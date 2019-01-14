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Умер один из российских первооткрывателей гравитационных волн 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: RQC
Михаил Городецкий, профессор МГУ и научный директор Российского квантового центра, скоропостижно скончался на 52 году жизни в минувшее воскресенье, сообщают пресс-службы РКЦ и МГУ.
"Исследования Михаила Городецкого и его коллег нашли свое воплощение при создании детекторов нового поколения, позволивших непосредственно наблюдать гравитационные волны. Его научные труды были процитированы более 18 000 раз, он был одним из самых цитируемых отечественных учёных", — заявили в МГУ.
Аналогичным образом на смерть физика прореагировали в РКЦ, заявив, что "все мы будем помнить Михаила Городецкого как внимательного и сердечного человека. Его уход — большая потеря, но наследие ученого останется в науке и будет жить и развиваться вместе с ней".
Городецкий получил всемирную известность и признание за большие успехи в изучении различных оптических и квантовых феноменов. Команды ученых под его руководством открыли и разработали несколько уникальных миниатюрных приборов, в том числе компактный анализатор химического состава различных жидкостей и газов. Он может стать частью будущих смартфонов в самое ближайшее время.
Профессор МГУ и его коллеги по университету, входившие в состав научной группы Владимира Брагинского, сыграли важную роль в создании сверхчувствительного детектора гравитационных волн LIGO.
Он открыл "эйнштейновские" колебания ткани пространства-времени в сентябре 2015 года, за что Городецкий и весь научный коллектив установки были удостоены премии Breakthrough Prize по фундаментальной физике.
Помимо работы в университете, Городецкий играл важную роль в развитии Российского квантового Центра, где он занимал должность научного директора.
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Наука и техника , Наука , МГУ
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