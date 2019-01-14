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Названа стоимость смартфона Xiaomi Redmi 7 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Xiaomi
Пока данных о дате выпуска новинки нет.
Недавно были анонсированы новые смартфоны Xiaomi Note 7 и Note 7 Pro. Также аудитория ждет выход базовой модели — Redmi 7. О ее изготовлении сообщили Лю Вейбинг и Лей Цзунь, руководство компании. Об этом они написали на своих страницах в соцсети Weibo.
Глава компании Лей Цзунь сказал, что точную цену новинки назвать сложно, но примерная стоимость будет колебаться от 105 до 120 долларов.
Модель будет оснащена двойной камерой, SoC Snapdragon 636 или Helio P60, возможно, разъемом USB-С и гарантией в полтора года.
Пока данных о дате выпуска новинки нет.
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