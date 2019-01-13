Новая попытка связи с телескопом «Спектр-Р» закончилась неудачей

Пятая попытка наладить связь с российским телескопом «Радиоастрон» не увенчалась успехом. Пока сотрудники НПО имени Лавочкина и ученые не опускают руки и надеются, что легендарный телескоп откликнется в ближайшие дни.

Пятая подряд попытка наладить связь с российским орбитальным радиотелескопом «Радиоастрон» закончилась неудачей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в «Роскосмосе».

«Специалисты Главной оперативной группы управления космическим аппаратом «Спектр-Р» выполнили запланированную на 13 января работу по восстановлению связи с аппаратом.

Восстановить связь связь с космическим аппаратом по результатам проведенных сегодня работ не удалось, — рассказали в госкорпорации. — Сейчас специалисты ведут анализ результатов проделанной работы и готовят план дальнейших действий по восстановлению связи с КА. Работы по восстановлению связи с КА будут продолжены завтра».

Известно, что сеансы связи с телескопом, в ходе которых на борт передается циклограмма для очередных научных наблюдений, осуществляется при помощи антенн в подмосковный Медвежьих озерах и в Уссурийске

Информацию о том, что телескоп снова не реагирует на команды с Земли, подтвердил и советник гендиректора «Роскосмоса» по науке Александр Блошенко. Он отметил, что программа связи с космическим аппаратом в данный момент закончена. «Сейчас идет заседание оперативно-технического руководства по итогам сеанса», — уточнил Блошенко ТАСС

14 января космический аппарат снова попадет в зону радиовещания, и ученые повторят сеанс связи.

О том, что орбитальный телескоп «Радиоастрон» перестал выходить на связь, стало известно в пятницу вечером, первые неудачные сеансы связи прошли еще в четверг.

В ходе штатного сеанса связи 10 января в 9.00 мск не был получен ответный отклик со спутника. «С того момента было проведено уже три нештатных сеанса связи при помощи антенн в Уссурийске и Медвежьих озерах, и упорно работающим специалистам НПО им Лавочкина пока не удалось связаться со спутником», — пояснил «Газете.Ru» член-корреспондент РАН Юрий Ковалев , руководитель научной программы «Радиоастрона».

Нештатные сеансы связи обычно проводятся в тех редких случаях, когда в ходе штатных сеансов на борт телескопа не удается передать циклограмму, то есть набор команд, управляющих им в ходе научных наблюдений.

В начале сеанса связи с Земли дается команда на включение бортового передатчика, но в четверг, 10 января, включения не произошло. Однако, несмотря на отсутствие передачи телеметрической информации и управляющих команд, ученым удалось провести сеансы передачи научной информации, которые подтвердили, что аппарат скорее «жив». Понять это помогла американская антенна в Грин-Бэнке, которая вместе с подмосковной антенной в Пущино участвует в приеме научной информации с телескопа.

Дело в том, что на борту аппарата для передачи научной информации используется высоконаправленная 1,5-метровая антенна, которая специально наводится на Землю во время научных сеансов и непрерывно излучает, работая постоянно.

«Наши средства слежения такие чувствительные, что видят радиолинию в первом канале, куда бы ни была направлена бортовая антенна, — пояснил Ковалев. — Коллеги в Грин-Бэнке на 43-метровой станции слежения не смогли получить данные с 15 ГГц канала, но увидели сигнал на 8 ГГц.

Это значит, что высоконаправленная антенна спутника смотрела не на Грин-Бэнк, но аппарат жив!

А это говорит о том, что научная аппаратура на борту телескопа работает и выдает на антенну сигнал».

Причина, по которой пропала связь, пока не установлена.

«Радиоастрон» — первый за последние десятилетия российский космический проект, нацеленный на фундаментальные исследования Вселенной. Телескоп был запущен 18 июля 2011 года с космодрома Байконур ракетой «Зенит» . Он находится на эллиптической орбите с высотой апогея около 350 тыс. км.

Радиотелескоп предназначен для совместной работы с глобальной наземной сетью более 60 радиотелескопов, образуя единый наземно-космический интерферометр со сверхдлинной базой (РСДБ) очень высокого углового разрешения — до семи микросекунд (для сравнения, разрешение человеческого глаза составляет порядка одной угловой минуты).

При этом рекордно высокое разрешение телескопа достигается за счет большого плеча радиоинтерферометра, которое соответствует высоте апогея орбиты.

За годы работы на орбите учеными в международной кооперации было проведено несколько тысяч наблюдений интересных объектов во Вселенной, таких как квазары и их релятивистские струи, черные дыры, пульсары и мазеры. По результатам этих наблюдений было опубликовано множество научных статей и был сделан ряд важных открытий в области астрофизики.

Отличительной особенностью миссии стало неоднократное превышение аппаратом расчетных сроков службы.