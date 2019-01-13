Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Спектр-Р» не ответил Земле 

Вести.Ru 50 минут назад
Фото: Вести.Ru
Космический радиотелескоп "Спектр-Р", связь с которым прекратилась несколько дней назад, не отреагировал на команды с Земли в ходе сеанса связи в воскресенье, 13 января. Специалисты продолжат попытки восстановить управление спутником после 19:00 в понедельник.
В это время будет "зона радиовидимости "Спектра-Р", когда его будут одновременно видеть две наземные станции — Медвежьи Озера и Уссурийск", рассказал ТАСС советник гендиректора Роскосмоса по науке Александр Блошенко. "Спектр-Р" успешно выполнил все ключевые целевые научные задачи и превысил срок своего активного существования в 2,5 раза, рассказал Блошенко накануне.
Спутник был запущен на орбиту в 2011 году, гарантийный срок его активного существования истек в 2014 году. Тем не менее, и по завершении гарантийного периода работы спутник продолжал решать целевые задачи. В четверг, 10 января, в "Спектр-Р" должны были заложить новую программу наблюдений, однако установить связь с ним не удалось.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что космический радиотелескоп "Спектр-Р" мог перестать принимать команды с Земли с 10 января по причине выхода из строя последнего из трех комплектов приемо-передающего устройства. По его словам, за время эксплуатации космического аппарата у него отказал основной и резервный комплект приемо-передающего устройства, поэтому в последние годы аппарат работал на втором резервном комплекте.
По словам еще одного источника в ракетно-космической отрасли, работоспособность ранее вышедших из строя комплектов приемо-передающего устройства на "Спектре-Р" можно восстановить. По словам этого источника, нужно выяснить природу проблемы и устранить ее, можно также попробовать еще раз запустить и первые два ранее вышедших из строя комплекта приемо-передающего устройства. Случалось, что после длительного перерыва отказавшая аппаратура снова начинала работать, пояснил он.
Вести.Ru: последние новости
SpaceX увольняет несколько сот "талантливых и трудолюбивых" сотрудников Российский спутник сгорел в атмосфере Xiaomi представила дешевый Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой
Комментарии
Наука и техника , Роскосмос , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Уссурийск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США решили вывести войска из Сирии «по-хитрому»78
Лобода устроила скандал в Шереметьево161
Белорусы захотели избавиться от российских каналов1373
Белорусам ответили на желание ограничить российские каналы57
Неоднозначное решение Японии вызвало недоумение МИД103
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
01:16
Раскольники захватили храм УПЦ
Украина В мире
00:40
Лобода устроила скандал в Шереметьево
Шоу-бизнес
02:49
«Придут танки»: в РБ выступили против российского ТВ
СНГ Статьи
01:30
Неоднозначное решение Японии вызвало недоумение МИД
Политика
00:19
Белорусы захотели избавиться от российских каналов
СНГ В мире
00:28
Рудковская отказалась говорить о здоровье Плющенко
Шоу-бизнес
01:17
Москвичей предупредили о погодной опасности
Погода Новости Москвы
00:45
Гарри и Меган не позвали на день рождения Кейт Миддлтон
Шоу-бизнес
01:59
США решили вывести войска из Сирии «по-хитрому»
Войска Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение