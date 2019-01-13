«Спектр-Р» не ответил Земле

Космический радиотелескоп "Спектр-Р", связь с которым прекратилась несколько дней назад, не отреагировал на команды с Земли в ходе сеанса связи в воскресенье, 13 января. Специалисты продолжат попытки восстановить управление спутником после 19:00 в понедельник.

В это время будет "зона радиовидимости "Спектра-Р", когда его будут одновременно видеть две наземные станции — Медвежьи Озера и Уссурийск ", рассказал ТАСС советник гендиректора Роскосмоса по науке Александр Блошенко. "Спектр-Р" успешно выполнил все ключевые целевые научные задачи и превысил срок своего активного существования в 2,5 раза, рассказал Блошенко накануне.

Спутник был запущен на орбиту в 2011 году, гарантийный срок его активного существования истек в 2014 году. Тем не менее, и по завершении гарантийного периода работы спутник продолжал решать целевые задачи. В четверг, 10 января, в "Спектр-Р" должны были заложить новую программу наблюдений, однако установить связь с ним не удалось.

Ранее источник сообщил РИА Новости , что космический радиотелескоп "Спектр-Р" мог перестать принимать команды с Земли с 10 января по причине выхода из строя последнего из трех комплектов приемо-передающего устройства. По его словам, за время эксплуатации космического аппарата у него отказал основной и резервный комплект приемо-передающего устройства, поэтому в последние годы аппарат работал на втором резервном комплекте.

По словам еще одного источника в ракетно-космической отрасли, работоспособность ранее вышедших из строя комплектов приемо-передающего устройства на "Спектре-Р" можно восстановить. По словам этого источника, нужно выяснить природу проблемы и устранить ее, можно также попробовать еще раз запустить и первые два ранее вышедших из строя комплекта приемо-передающего устройства. Случалось, что после длительного перерыва отказавшая аппаратура снова начинала работать, пояснил он.