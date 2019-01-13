Роскосмос так и не смог установить связь с телескопом «Спектр-Р»

Специалистам Роскосмоса так и не удалось установить связь с потерянным космическим орбитальным телескопом «Спектр-Р», сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Роскосмоса.

«Пока с аппаратом связь не установлена. Есть определенный выстроенный алгоритм, завтра работа будет продолжена», — сказал он.

Телескоп не принимает управляющие команды с Земли, но продолжает передавать научные данные. Однако в случае если специалисты не смогут возобновить управление, проект будет завершен.

По данным Роскосмоса, этот космический аппарат был запущен в 2011 г., «гарантийный срок активного существования истёк в 2014 г. после чего он продолжает решать целевые задачи». Проблемы в его работе стали возникать с 10 января.