Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскосмос так и не смог установить связь с телескопом «Спектр-Р» 

Рамблер + ещё 12 38 минут назад
Фото: ТАСС
Специалистам Роскосмоса так и не удалось установить связь с потерянным космическим орбитальным телескопом «Спектр-Р», сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Роскосмоса.
«Пока с аппаратом связь не установлена. Есть определенный выстроенный алгоритм, завтра работа будет продолжена», — сказал он.
Россия потеряла связь с космическим телескопом «Спектр-Р»
Телескоп не принимает управляющие команды с Земли, но продолжает передавать научные данные. Однако в случае если специалисты не смогут возобновить управление, проект будет завершен.
По данным Роскосмоса, этот космический аппарат был запущен в 2011 г., «гарантийный срок активного существования истёк в 2014 г. после чего он продолжает решать целевые задачи». Проблемы в его работе стали возникать с 10 января.
Наука и техника , Роскосмос , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна судьба пассажиров после ЧП в Шереметьево1
США решили вывести войска из Сирии «по-хитрому»79
Лобода устроила скандал в Шереметьево240
Белорусы захотели избавиться от российских каналов1403
Белорусам ответили на желание ограничить российские каналы93
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
00:55
Стала известна судьба пассажиров после ЧП в Шереметьево
Происшествия
01:16
Раскольники захватили храм УПЦ
Украина В мире
00:40
Лобода устроила скандал в Шереметьево
Шоу-бизнес
02:49
«Придут танки»: в РБ выступили против российского ТВ
СНГ Статьи
01:30
Неоднозначное решение Японии вызвало недоумение МИД
Политика
00:19
Белорусы захотели избавиться от российских каналов
СНГ В мире
00:28
Рудковская отказалась говорить о здоровье Плющенко
Шоу-бизнес
01:17
Москвичей предупредили о погодной опасности
Погода Новости Москвы
00:45
Гарри и Меган не позвали на день рождения Кейт Миддлтон
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение