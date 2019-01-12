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SpaceX уволит около 600 сотрудников 

РИА Новости + ещё 20 6 часов назад
Фото: © AP Photo/John Raoux
Американская компания SpaceX на 10% сократит число своих сотрудников, которое на данный момент составляет около 6 тыс. человек. Об этом сообщила в пятницу газета Los Angeles Times.
Издание отмечает, что компания подтвердила намерение сократить штат, но не уточнила детали. "Чтобы продолжать осуществлять доставку для наших клиентов и преуспевать в развитии межпланетных космических кораблей и мирового интернета космического базирования, SpaceX должна быть компактнее. Это означает, что мы должны попрощаться с некоторыми талантливыми и трудолюбивыми членами нашей команды", — говорится в заявлении SpaceX, направленном в ответ на запрос издания.
По данным газеты, SpaceX предложит компенсации в размере заработка за восемь недель работы и другие привилегии тем, кто попадет под сокращение. Кроме того, компания поможет им с трудоустройством.
SpaceX оценивается примерно в $28 млрд (на октябрь 2018 года). Значительную часть доходов компании приносят контракты на запуски спутников для телекоммуникационных провайдеров. Также у SpaceX заключены многолетние контракты на миллиарды долларов с NASA, оборонными и разведывательными ведомствами США.
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Наука и техника , В мире , Технологии , Экономика , SpaceX , NASA
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