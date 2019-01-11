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Молчит вторые сутки: «Радиоастрон» не выходит на связь 

Газета.Ru 19 минут назад
Российский орбитальный телескоп «Радиоастрон» перестал выходить на связь. Ситуация серьезная, признают в руководстве миссии, но шансы на восстановление работы остаются.
Российские средства наземного слежения потеряли связь с космическим телескопом «Радиоастрон», который ведет научные наблюдения на орбите Земли уже восьмой год. Об этом «Газете.Ru» сообщил член-корреспондент РАН Юрий Ковалев, руководитель научной программы «Радиоастрона».
В ходе штатного сеанса связи, который состоялся накануне, 10 января в 9.00 мск, не был получен ответный отклик со спутника.
«С того момента было проведено уже три нештатных сеанса связи при помощи антенн в Уссурийске и Медвежьих озерах, и упорно работающим специалистам НПО им Лавочкина пока не удалось связаться со спутником», — пояснил Ковалев.
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Нештатные сеансы связи обычно проводятся в тех редких случаях, когда в ходе штатных сеансов на борт телескопа не удается передать циклограмму, то есть набор команд, управляющих им в ходе научных наблюдений.
В начале сеанса связи с Земли дается команда на включение бортового передатчика и в четверг, 10 января, включения не произошло. Однако, несмотря на отсутствие передачи телеметрической информации и управляющих команд, ученым удалось провести сеансы передачи научной информации, которые подтвердили, что аппарат скорее «жив».
Понять это помогла американская антенна в Грин-Бэнке, которая вместе с подмосковной антенной в Пущино участвует в приеме научной информации с телескопа.
Дело в том, что на борту аппарата для передачи научной информации используется высоконаправленная 1,5-метровая антенна, которая специально наводится на Землю во время научных сеансов и непрерывно излучает, работая постоянно.
Она излучает в двух диапазонах — 8 ГГц и 15 ГГц. В первом диапазоне идет излучение мощной радиолинии, которая используется для доплеровских измерений скорости спутника и синхронизации, во втором — передается научная информация.
«Наши средства слежения такие чувствительные, что видят радиолинию в первом канале, куда бы ни была направлена бортовая антенна, — пояснил Ковалев. — Коллеги в Грин-Бэнке на 43-метровой станции слежения не смогли получить данные с 15 ГГц канала, но увидели сигнал на 8 ГГц. Это значит, что высоконаправленная антенна спутника смотрела не на Грин-Бэнк, но аппарат жив! А это означает, что научная аппаратура на борту телескопа работает и выдает на антенну сигнал».
В коллективе «Радиоастрона» признают серьезность возникшей проблемы, поскольку связь со спутником не удается установить уже в течение нескольких сеансов связи подряд. Причина, по которой пропала связь, пока не установлена.
«Радиоастрон» — первый за последние десятилетия российский космический проект, нацеленный на фундаментальные исследования Вселенной. Телескоп был запущен 18 июля 2011 года с космодрома Байконур ракетой «Зенит». Он находится на эллиптической орбите с высотой апогея около 350 тыс. км.
Радиотелескоп предназначен для совместной работы с глобальной наземной сетью более 60 радиотелескопов, образуя единый наземно-космический интерферометр со сверхдлинной базой (РСДБ) очень высокого углового разрешения — до семи микросекунд (для сравнения, разрешение человеческого глаза составляет порядка одной угловой минуты).
При этом рекордно высокое разрешение телескопа достигается за счет большого плеча радиоинтерферометра, которое соответствует высоте апогея орбиты.
За годы работы на орбите учеными в международной кооперации было проведено несколько тысяч наблюдений интересных объектов во Вселенной, таких, как квазары и их релятивистские струи, черные дыры, пульсары и мазеры. По результатам этих наблюдений было опубликовано множество научных статей и был сделан ряд важных открытий в области астрофизики.
Отличительной особенностью миссии стало неоднократное превышение аппаратом расчетных сроков службы.
«Так называемый гарантийный срок составлял три года. Ожидаемое время работы — пять лет и сейчас мы перекрыли этот срок в полтора раза. Продолжаются крайне интересные наблюдения галактик, мегамазеров и пульсаров, исследуется открытый нами эффект рассеяния, — напомнил Ковалев. — Надеюсь, нашим коллегам из НПО имени Лавочкина удастся восстановить связь со спутником».
Ковалев напомнил, что это не первая техническая проблема со спутником, и всегда ранее специалистам НПО Лавочкина удавалось их решать. Коллектив «Радиоастрона» рассчитывает в скором времени продолжить выполнение шестого года открытой научной программы. Следующая попытка связаться с аппаратом состоится днем в воскресенье.
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Наука и техника , Видео , Статьи , Зенит , НПО им. С.А. Лавочкина , Уссурийск
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