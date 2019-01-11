Израильские разработчики создали нейросеть, которой под силу генерировать изображение на основе длинного текстового описания объекта.
https://arxiv.org/pdf/1901.02404.pdf
Так, продемонстрировать работу новой нейросети специалисты решили созданием блюда на основе рецепта.
В статье arXiv.org сообщается, что алгоритм способен связывать слова с соответствующими визуальными признаками.
Например, в кулинарных рецептах не имеется описания итогового блюда, а есть только список исходных ингредиентов и этапы готовки.
По словам Нетанела Йозефиана и его коллег из Тель-Авивского университета, нейросеть может создавать изображение объекта, если его описание не содержит конкретных данных о визуальных признаках.
Отмечается, что нейросеть готова составлять рецепт по фотографии.