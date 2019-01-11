Мировой океан нагревается почти в два раза быстрее, чем считали специалисты МГЭИК

Новые данные, полученные четырьмя исследовательскими группами, показали, что Мировой океан нагревается даже быстрее, чем прогнозировалось в последнем оценочном докладе Межгосударственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

Нагревание мирового океана — критически важный параметр глобального изменения климата, потому что 93% солнечной энергии, задержанной парниковыми газами, аккумулируется именно в океане.

В 2013 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата опубликовала Пятый оценочный доклад, в котором давала пять возможных временных промежутков накопления тепла в верхних 700 метрах океана, основанных на пяти разных способах обработки данных. С тех пор ученые корректировали эти прогнозы, но методы коррекции основывались на разных предположениях об источниках ошибок, соответственно и результаты корректировки получались разными.

Теперь четыре исследовательские группы из Китая и Америки решили проверить эти прогнозы новыми методами: используя спутниковые наблюдения и компьютерное моделирование, измеряя содержание в океане кислорода и углекислого газа, а также используя данные сети мониторинга «Арго».

«Арго» — это 4 000 дрейфующих по всем четырем океанам роботов. Их достоинство в том, что они могут нырять на глубину 2 000 метров, измерять там температуру, соленость, кислотность и другие характеристики воды и всплывать на поверхность. Эта флотилия дала ученым надежные и согласующиеся между собой данные о нагревании океана с середины 2000-х годов. До появления «Арго» данные об океанской температуре невозможно было собирать так систематично.

Расположение датчиков «Арго» по земному шару на декабрь 2016 годаИсточник: argo.ucsd.edu Результаты исследований, опубликованные в Science, показали, что мировой океан весьма последовательно нагревается, как минимум, с конца 1950-х годов, а темпы нагрева в 1971-2010 годах были даже выше, чем утверждалось в Пятом оценочном докладе. Так что частые в последнее десятилетия заявления о замедлении или перерыве в глобальном изменении климата не обоснованы.

Новая модель показывает, что при рассчитанном в докладе 2013 года сценарии «business as usual» — т.е. никаких усилий по уменьшению количества парниковых газов — температура верхних двух километров мирового океана поднимется на 0.78 градуса Цельсия к концу столетия. Тепловое расширение из-за такого повышения температуры поднимет уровень моря на 30 сантиметров, а он и так будет к тому времени выше, чем сейчас, из-за таяния ледников. Более теплые океаны грозят также сильными штормами, ураганами и экстремальными осадками.

Чем обернется такое нагревание океанов для человечества, предсказать трудно, но нам уже известно, что изменение климата способно было привести в упадок целые цивилизации в прошлом, и повышает смертность в настоящем.