Ученые: Термиты помогают выжить тропическим деревьям

Термиты играют важную роль в поддержании режима влажности в тропическом лесу и приносят большую пользу деревьям. К такому выводу пришли ученые после проведения эксперимента на острове Климантан.

Информацию о результатах эксперимента опубликовал журнал Science.

Когда на острове случилась засуха, исследователи определили восемь участков тропического леса общей площадью 2500 квадратных метров. На территории четырех из них ученые удалили все колонии термитов и рассыпали специальный яд. На остальной территории термитники сохранили. Результаты исследования показали, что влажность земли на нетронутых участков на 36 процентов выше, чем там, где насекомых не было.

В ходе эксперимента ученые высадили молодые лианы. На участках леса с термитами уровень их приживаемости вырос на 51 процент.