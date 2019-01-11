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SpaceX посадила первую ступень Falcon 9 на морскую платформу 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Американская компания SpaceX осуществила в пятницу управляемую посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 ("Фэлкон-9") на морскую платформу после запуска. Об этом сообщил ведущий трансляции старта, которая велась на сайте SpaceX.
"Нижняя ступень Falcon 9 успешно приземлилась на платформу в Тихом океане", — отметил он. Ракета использовалось при запуске 10 телекоммуникационных спутников Iridium NEXT ("Иридиум некст"). Старт был осуществлен в 07:31 по времени Западного побережья США (18:31 мск) с пусковой площадки на базе ВВС США Ванденберг в американском штате Калифорния.
Спутники на борту Falcon 9 принадлежат компании Iridium Communications. Этот международный оператор мобильной связи, базирующийся в американском штате Вирджиния, в партнерстве с франко— итальянской компанией Thales Alenia Space поставил задачу вывести на орбиту более 80 спутников связи Iridium.
Запуск по меньшей мере 75 таких аппаратов поручен SpaceX. Ранее планировалось, что вся группировка Iridium NEXT будет размещена на орбите до конца прошлого года, однако из-за переноса нескольких пусков этого не произошло.
SpaceX разработала технологию возвращения на землю первой ступени, оснащенной четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления. Спуск осуществляется с помощью торможения двигателей и парашютов. Плавучая платформа имеет 90 метров в длину и 50 метров — в ширину. Первая успешная посадка на нее отработавшей ступени была осуществлена 8 апреля 2016 года, после этого операцию многократно повторяли.
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Комментарии
Наука и техника , Iridium , Thales Alenia Space , SpaceX
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