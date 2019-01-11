В Каракумах нашли сувенирную мастерскую V тысячелетия до нашей эры

В песках Каракумов российские и туркменские археологи обнаружили древнюю гончарную мастерскую и печь для обжига мелкой глиняной пластики. Находки, относящихся к эпохе раннего энеолита (рубеж V-IV тысяч лет до нашей эры), сделаны в городище Йылгынлы-депе.

Ученые Института истории материальной культуры РАН отмечают, что до начала раскопок Йылгынлы-депе им не удавалось найти столь раннего производственного комплекса такой сохранности.

"Хотя исследование комплекса ремесленной мастерской Йылгынлы-депе еще не завершены, уже удалось найти около 2000 единиц заготовок, бракованных поделок, целых и сломанных готовых изделий мелкой глиняной пластики, а также предметов, которые могли использовать в качестве орудий труда при работе с глиной", — сообщает журнал "Наука и жизнь".

Среди найденных артефактов встречаются десятки шариков, фишек, фигурок животных, антропоморфных фигурок, пряслиц и наверший.

"Количество изделий мелкой глиняной пластики значительно превосходит нужды одной семьи, так что здесь, вероятно, производили изделия для нужд других членов общины поселка, то есть имели место разделение труда и сравнительно развитая социальная структура", — говорится в сообщении.

Справка "РГ"

Раннеземледельческое поселение Йылгынлы-депе расположено в подгорной полосе Копетдага примерно в 240 километров на юго-восток от Ашхабада. Оно было основано в начале или середине V тысячелетия до нашей эры и просуществовало около полутора тысяч лет. Культурный слой поселения включает, по оценкам ученых, 20 строительных горизонтов, содержащих остатки сырцовой архитектуры.