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NASA уведомила «Роскосмос» об отмене приглашения Рогозина в США 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Американское аэрокосмическое агентство (NASA) официально уведомило «Роскосмос», что приглашение главе российской госкорпорации Дмитрия Рогозина в США пришлось отменить.
«Уведомление пришло в форме письма от администратора NASA Джима Брайденстайна на имя Дмитрия Рогозина», — приводит РИА Новости слова официального представителя российской госкорпорации.
Отмечается, что пока возможные время и место встречи не определены, но при этом «дальнейшие переговоры… продолжатся».
Ранее Рогозин заявил, что готов принять директора NASA Джима Брайденстайна в России.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , NASA , РИА Новости , США
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