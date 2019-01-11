NASA уведомила «Роскосмос» об отмене приглашения Рогозина в США

«Уведомление пришло в форме письма от администратора NASA Джима Брайденстайна на имя Дмитрия Рогозина», — приводит РИА Новости слова официального представителя российской госкорпорации.

Отмечается, что пока возможные время и место встречи не определены, но при этом «дальнейшие переговоры… продолжатся».

Ранее Рогозин заявил, что готов принять директора NASA Джима Брайденстайна в России.