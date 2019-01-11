Создан искусственный глаз насекомого

Глаз с одной линзой, вроде того, что есть у человека и других позвоночных, может формировать очень четкое изображение предметов. Но это — не единственный вариант, опробованный эволюцией за сотни миллионов лет.

По современным данным, фасеточные глаза, имеющиеся у насекомых, выигрывают «соревнование» по периферическому зрению, светочувствительности и обнаружению движения. Вот почему ученые разрабатывают искусственные составные глаза для распознавания объектов, способных стать помехой, вроде автономных транспортных средств.

Сложные глаза состоят из крошечных независимых повторяющихся зрительных рецепторов, называемых омматидиями, каждый из которых состоит из линзы, роговицы и фоторецепторных клеток. Почти как наш глаз, только очень маленький. У некоторых насекомых фасеточный глаз состоит тысячи омматидий; у существ с большим количеством омматидий увеличивается визуальное разрешение.

Попытки создать искусственные сложные глаза пока не увенчались серьезным успехом именно из-за того, что речь идет об очень маленьких объектах, которые, к тому же, надо сделать строго одинаковыми. Группа китайских исследователей во главе с Вэньцзюнь Ваном (Wenjun Wang) предложила новый метод создания решетки из упорядоченных одинаковых элементов нанометровых размеров.

В качестве первого шага исследователи лазерный лучи через двойной слой акрилового стекла, сформированного на подложке. Луч вызвал разбухание нижнего слоя, создав выпуклый купол. Исследователи создали фасетку этих крошечных линз, которая могла бы быть согнута для создания искусственного глаза.

Затем исследователи вырастили на вершинах отдельных элементов наноструктуры, которые при сильном увеличении напоминают мохнатый ковер. Наноструктуры наделяют микролинзы желаемыми антиотражающими и водоотталкивающими свойствами.

Пока этот глаз еще не «прозрел» — до момента, когда он сформирует картинку и передаст ее обрабатывающему центру, еще очень далеко. Но, как говорят китайцы, путь в тысячу ли начинается с первого шага.

Ознакомиться с подробностями можно в статье ученых, опубликованной в ACS Nano. А мы не так давно писали о том, как будут проектироваться роботы будущего.