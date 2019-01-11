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Apple начнет выпускать одежду 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Американская корпорация Apple начнет выпускать одежду, способную подключаться к смартфону по беспроводной связи. Об этом сообщает Apple Insider.
В четверг, 10 января, компания разместила заявку на патент под названием «Ткань со встроенными электрическим компонентами» (Fabric With Embedded Electrical Components) на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США.
Речь идет о материале, который будет состоять из «проводящих» и «изоляционных» нитей. «Проводящие» волокна займут внутренние слои плетения и обеспечат распространение электрического сигнала во все части вещи. Из «изоляционных» нитей дизайнеры создадут внешние слои одежды, чтобы предотвратить любой контакт кожи человека с «проводящими» волокнами.
В результате смарт-одежда Apple сможет выполнять разнообразные функции: например, собирать информацию о здоровье владельца, выводя ее на экран iPhone, или воспроизводить музыку через встроенные в вещь наушники.
В декабре 2018 российский производитель люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar выпустил серию новых корпусов iPhone XS. На задней крышке одного из устройств, посвященного современным технологиям, встроены смарт-часы Apple Watch Series 4.
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Наука и техника , Apple , США
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