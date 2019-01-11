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Опубликовано видео посадки лунохода «Юйту-2» на обратную сторону Луны 

RT на русском 1 час назад
Фото: @CGTNOfficial Twitter
Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало полное видео посадки лунохода «Юйту-2» на обратную сторону Луны. Аппарат был запущен в ночь с 7 на 8 декабря 2018 года.
Об этом сообщает CGTV в Twitter.
Ранее сообщалось, что китайский космический аппарат «Чанъэ-4» прислал панорамные снимки поверхности обратной стороны Луны. Они были сделаны камерой, установленной на верхней части космического зонда.
3 января стало известно, что китайский космический аппарат успешно сел на обратной стороне Луны.
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