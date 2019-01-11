Опубликовано видео посадки лунохода «Юйту-2» на обратную сторону Луны

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало полное видео посадки лунохода «Юйту-2» на обратную сторону Луны. Аппарат был запущен в ночь с 7 на 8 декабря 2018 года.

China National Space Administration releases video recording of entire soft landing on moon's far side by China's #ChangE4 probe pic.twitter.com/bbp1ul2gq7— CGTN (@CGTNOfficial) 11 января 2019 г. Об этом сообщает CGTV в Twitter.

Ранее сообщалось, что китайский космический аппарат «Чанъэ-4» прислал панорамные снимки поверхности обратной стороны Луны. Они были сделаны камерой, установленной на верхней части космического зонда.

3 января стало известно, что китайский космический аппарат успешно сел на обратной стороне Луны.