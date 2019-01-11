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Высоту орбиты МКС увеличат почти на два километра, сообщил источник 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: NASA/Роскосмос
Высота орбиты МКС через неделю будет поднята почти на 2 километра с помощью двигателей российского грузового корабля "Прогресс МС-10", сообщил РИА Новости в пятницу источник в ракетно-космической отрасли.
"Включение двигателей корабля "Прогресс МС-10", пристыкованного к модулю "Звезда" МКС, предварительно планируется на 18 января в 21:01 мск. Они должны проработать 500 секунд и выдать импульс величиной 1 метр в секунду. В результате средняя высота орбиты МКС увеличится на 1,8 километра", — сказал собеседник агентства.
По его словам, поскольку программа полета МКС на 2019 год до сих пор не утверждена, то основной задачей маневра будет поддержание орбиты станции с "прицелом под запуски пилотируемого корабля "Союз МС-12" и грузового "Прогресса МС-11".
В четверг представитель Роскосмоса сообщил РИА Новости, что программа полета МКС на 2019 год находится в стадии формирования и пока не утверждена. Программа полета МКС включает даты запусков грузовых и пилотируемых кораблей, их посадок, перестыковок и выходов в открытый космос.
В декабре 2018 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск пилотируемого корабля "Союз МС-12" к МКС состоится 1 марта. В экипаж войдут космонавты аварийного корабля "Союз МС-10" — россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, а также американка Кристина Кук. Ранее источник РИА Новости сообщил о переносе запуска грузового корабля "Прогресс МС-11" с 28 марта на 4 апреля.
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Комментарии
Наука и техника , Технологии , Дмитрий Рогозин , Кристина Кук , Алексей Овчинин , Роскосмос , РИА Новости
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