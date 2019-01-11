Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найден самый яркий объект во Вселенной 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
Квазары — это ядра молодых галактик, известные как одни из самых ярких объектов во Вселенной. Однако и среди них находятся рекордсмены: используя самые современные наземные и космические телескопы, астрономы обнаружили самый яркий квазар, когда-либо наблюдавшийся в ранней Вселенной — невероятное образование, сияющее как 600 триллионов Солнц.
Ведущий исследователь Сяохуэй Фан, профессор астрономии из Университета Аризоны, отметил, что даже в будущем ученые вряд ли найдут во Вселенной квазары, способные сравниться с этим по яркости. Он отстоит от Земли на 12,8 миллиардов световых лет, и чтобы обнаружить его, пришлось задействовать широкий спектр оборудования — телескоп «Хаббл» и телескоп Максвелла, а также обсерваторию Кека.
На самом деле астрономам просто повезло: между квазаром и Землей пролетела галактика, вызвав эффект так называемого «гравитационного линзирования», увеличивший и без того яркий свет далекого космического тела. Ему присвоили длинное имя J043947.08 + 163415.7. Астрофизики отмечают, что это открытие уже изменило наше представление о ранней Вселенной. «На протяжении десятилетий мы думали, что в те времена подобные квазары были широко распространены — однако пока был найден всего один. С его помощью мы получили подсказку о том, как искать „фантомные“ квазары — те источники яркого света, которые на самом деле существуют, но не могут быть обнаружены с помощью современных телескопов», поясняет Фабио Пакуччи, один из участников исследования.
Популярная механика: последние новости
США не сможет летать на МКС без «Союза» Астрономы выяснили, когда Солнце превратится в кристалл Xiaomi представила смартфон с 48-мегапиксельной камерой за 10 тыс. рублей
Комментарии
Наука и техника , Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия повернулась в сторону США150
В США начали подготовку к режиму ЧП93
Пока вы спали: Решена судьба пенсий «молчунов»97
Лукашенко сказал «последнее прощай»1106
Украинцев принудили к сексу по европейским нормам301
Видео
03:23
В США начали подготовку к режиму ЧП
В мире США
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
00:39
Пилот спас туриста, совершив сложнейший маневр
Общество
00:47
Telegram Messenger LLP ликвидируют
Интернет Наука и техника
01:03
Лукашенко пригрозил России
Политика СНГ
04:16
Белоруссия повернулась в сторону США
В мире Ближний Восток
11:57
Украинцев принудили к сексу по европейским нормам
В мире Украина
11:39
Пока вы спали: Решена судьба пенсий «молчунов»
Общество
01:28
Стал известен исход скандала с визитом Рогозина в США
В мире Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение