Раскрыта тайна загадочной египетской мумии

Национальный археологический музей Испании обнародовал результаты сканирования древнеегипетской мумии, купленной в Каире в 1925 году.

Как сообщает издание El Pais, исследовательский проект получил название CT Mummy Operation. Четыре мумии из музейного фонда были отправлены на сканирование еще в июне 2016 года. У специалистов было на это всего 15 часов. Посетители музея не должны были заметить "пропажу".

Результаты исследования обнародовали только сейчас. Так, ученым удалось идентифицировать одну из самых загадочных мумий. В 1925 году в Каире ее приобрел ученый Игнасио Бауэр. Мумию доставили в порт Барселоны. Много лет считалось, что она принадлежала женщине.

Благодаря томографическому анализу удалось установить, что на самом деле мумия принадлежала мужчине. По мнению исследователей, это был священник по имени Неспамед, который занимался врачеванием. Более того, он был личным окулистом фараона Птолемея II.

Неспамед жил между 300 и 200 гг. до н.э. Он трудился в клиниках Мемфиса и Александрии. Неспамед был высокопоставленным и очень богатым сановником. У него хватило денег для того, чтобы достойно подготовить свое тело к путешествию в загробную жизнь.

В частности, под бинтами мумия была покрыта драгоценными камнями и оберегами с изображениями богов.