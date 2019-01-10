Hayabusa собирается сесть на астероид с точностью в несколько метров

Японский космический зонд Hayabusa-2 должен совершить забор грунта с поверхности астероида Рюгу с точностью, намного превышающей расчетную. Ученые надеялись найти подходящую площадку размером не менее 100 метров, но диаметр самой большой оказался всего 12. Подробно о подготовке последнего этапа сообщается на сайте журнала Science.

Основной задачей созданного в Японии зонда Hayabusa-2 является забор образцов веществ с поверхности астероида Рюгу. Аппарат был запущен в 2010 году, летом 2018 достиг цели и провел несколько подготовительных этапов, в том числе сбросил на космическое тело три малых зонда. Финальным этапом должно стать сближение аппарата с космическим телом, которое позволит собрать пыль с его поверхности для анализа.

Изучение Рюгу с близкого расстояния показало его отличие от всех других детально исследованных астероидов. Выяснилось, что на нем нет достаточно больших плоских участков, лишенных крупных валунов. При подготовке Hayabusa-2 ученые исходили из возможности найти подходящую для сближения площадку размером около 100 метров, но самая крупная оказалась всего 12. Теперь сотрудники Японского агентства аэрокосмических исследований планируют совершить забор грунта буквально между двух валунов.

В рамках подготовки сближения Hayabusa-2 сбросила небольшую светоотражающую сферу, которая должна служить ориентиром во время проведения финального этапа в автоматическом режиме. К сожалению, она не попала в 12-метровую область, недолетев целых 10 метров. Гораздо ближе — на расстоянии 3 метров — оказалась другая возможная область для сближения, которая, однако, в 2 раза меньше в диаметре. Текущий план ученых состоит в сближении с светоотражающей сферой на необходимое для забора расстояние, а затем движение вдоль поверхности астероида. Этот маневр будет очень рискованным, так как навигационная камера направлена строго вниз, из-за чего сфера выйдет из поля зрения. Это сделает невозможным определить положение аппарата относительно поверхности астероида на какое-то время.