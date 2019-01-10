Падающий спутник России попал в трансляцию матча по крикету

В трансляцию матча по крикету, проходившего в Новой Зеландии , попали кадры с падающими обломками российского военного спутника. Внимание на это видео обратил портал Daily Storm.

По данным издания, горящие обломки показались в небе 5 января во время игры сборных Шри-Ланки и Новой Зеландии. В трансляции матча сначала показывали игроков, но затем кадр сменился, и на видео появились две ярких полосы в небе.

Зрители решили, что стали свидетелями падения метеорита, но исследователи сайта SatTrackCam считают, что речь идет именно об обломках военного спутника «Космос-2430».

Ранее в СМИ появилась информация, что российский военный аппарат сошел с орбиты 5 января, отработав свой ресурс. Сообщалось, что его обломки могли сгореть в атмосфере или упасть в южной части Тихого океана.

В Воздушно-космических силах (ВКС) РФ заявили, что спутник был планово сведен с орбиты и полностью сгорел в плотных слоях атмосферы. По данным военных, это произошло над территорией Атлантического океана на высоте около ста километров. В ВКС отметили, что процесс схождения аппарата с орбиты «контролировался на всех участках траектории».

«Космос-2430» был запущен в 2007 году, а в 2012-м его вывели из состава орбитальной группировки России. Спутник входил в систему предупреждения о ракетном нападении «Око». Его задачей было отслеживание запусков межконтинентальных баллистических США.