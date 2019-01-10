Новокаледонские вороны могут оценить массу объекта по его движению

В новом исследовании специалисты обнаружили, что новокаледонские вороны могут оценить массу объекта по тому, как тот движется в воздухе.

Новокаледонские вороны (Corvus moneduloides), как известно, обладает серьезными когнитивными способностями. Например, они умеют создавать орудия труда, при этом, как было не так давно показано исследователями, могут воссоздавать их по памяти.

В новой работе специалисты во главе с Рэйчел Миллер (Rachael Miller) из Кембриджского университета решили посмотреть, способны ли Corvus moneduloides, как и люди, оценивать массу объекта только по тому, как он движется в воздухе, — без прямого контакта с ним. В экспериментах исследователей участвовали 12 диких воронов, которых разделили на две группы.

Птицы из первой группы получали пищу в качестве вознаграждения, если бросали в специальную трубку более тяжелый из двух предметов, а птицы из второй получали вознаграждение, если бросали в трубку, наоборот, более легкий. На следующем этапе птицам в течение трех дней демонстрировали новые предметы, весящие столько же, сколько и первые: эти предметы висели перед включенным или выключенным вентилятором (если он был включен, более тяжелый предмет был неподвижен, в то время как более легкий — двигался на ветру). Затем птиц поместили в ситуацию, где им вновь было необходимо выбрать наиболее тяжелый либо наиболее легкий предмет (из предметов, находящихся около включенного или выключенного вентилятора) с возможностью получить за это пищу в качестве вознаграждения за верный выбор.

Оказалось, что птицы, хотя ранее и не контактировали с предметами напрямую, сразу же верно выбирали предмет в 73 процентах случаев, когда вентилятор был включен, и в 48% случаев с выключенным вентилятором.

Как отмечают исследователи, результаты демонстрируют, что новокаледонские вороны действительно могут приблизительно определять массу объекта только по его движению в воздухе, без прямого контакта. Информация же о массе предметов, по предположению ученых, может иметь ценность для данных птиц, так как в их рацион входят, в частности, орехи и улитки — вороны раскалывают их, бросая с высоты.

Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.