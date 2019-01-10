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Роскосмос отложил полеты к Луне 

Газета.Ru + ещё 2 45 минут назад
Фото: NASA
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что запуск к Луне орбитального аппарата "Луна-26" перенесен с 2022 на 2023 год. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24".
По его словам, с 2023 на 2024 год также перенесен запуск посадочной станции.
"Мы приняли решение восстановить лунную программу. В 2021 году мы отправляем первый аппарат на Луну. Это будет "Луна-25". "Луна-26" и "Луна-27" полетят, соответственно, в 2023 и 2024 годах. В том числе, это будет отработка технологий посадки и взлета с лунной поверхности", — сказал он.
Ранее запуск аппарата "Луна-25" был перенесен с 2019 года на 2021 год.
Последняя советская станция была запущена к спутнику Земли в 1976 году и называлась "Луна-24".
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос
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