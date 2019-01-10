Роскосмос отложил полеты к Луне

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что запуск к Луне орбитального аппарата "Луна-26" перенесен с 2022 на 2023 год. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, с 2023 на 2024 год также перенесен запуск посадочной станции.

"Мы приняли решение восстановить лунную программу. В 2021 году мы отправляем первый аппарат на Луну. Это будет "Луна-25". "Луна-26" и "Луна-27" полетят, соответственно, в 2023 и 2024 годах. В том числе, это будет отработка технологий посадки и взлета с лунной поверхности", — сказал он.

Ранее запуск аппарата "Луна-25" был перенесен с 2019 года на 2021 год.

Последняя советская станция была запущена к спутнику Земли в 1976 году и называлась "Луна-24".