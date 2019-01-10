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На телескопе «Хаббл» произошла авария 

Ридус 21 минуту назад
Фото: NASA
Сотрудники NASA сообщили об аварии на космическом телескопе «Хаббл» — перестала работать широкоформатная камера WFC 3 (Wide Field Camera 3).
Астрономы пояснили, что она была основным инструментом телескопа.
В заявлении NASA говорится, что камера телескопа «Хаббл» перестала работать 8 января в 20:23 по московскому времени.
Сейчас специалисты агенства пытаются решить эту проблему, параллельно запустив три резервные камеры на борту телескопа. Сообщается, что научная миссия «Хаббла» не будет приостанавливаться.
Причина поломки до сих пор неизвестна.
Напомним, что эта не первая поломка телескопа. Осенью 2018 года из шести существующих гироскопов «Хаббла» три вышли из строя. Гироскоп — это навигационный прибор для наведения телескопа на цель и удержания его в неподвижном положении.
Сначала ученые на секунду выключили гироскоп, а затем включили снова. Как и предполагалось, решению проблемы это не помогло. Тогда команда запрограммировала телескоп на выполнение нескольких резких маневров.
Инженеры надеялись, что центровка гироскопа сбилась и резкие маневры смогут вернуть цилиндр внутри гироскопа на место. Это сработало и гироскоп перестал отправлять неверные данные о скорости вращения телескопа.
Сейчас телескоп работает в обычном режиме, но проблема с камерой еще не решена.
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Наука и техника , NASA
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