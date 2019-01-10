Российский военный спутник был планово сведен с орбиты

Российский шпионский спутник вошел в атмосферу и сгорел над Новой Зеландией . Об этом говорят данные американских военных и многочисленные сообщения местных жителей.

Российский военный спутник «Космос-2430» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

По имеющейся информации спутник прекратил свое орбитальное существование 5 января. «Космос-2430» входил в группировку спутниковой системы обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет ОКО. Он был запущен 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Молния-М» и предназначался для отслеживания ракетных пусков с территории США

По неподтвержденным данным, связь с «Космосом-2430» была потеряна еще в 2012-2014 годах из-за выработки спутником своего ресурса.

Информацию о сгорании космического аппарата подтверждает и ресурс SatTrackCam Leiden — любительская станция наземного слежения в центре Лейдена (Нидерданды), которая специализируется на отслеживании и фотографировании секретных космических аппаратов.

Так, в последнем сообщении на сайте ресурса говорится о необычном атмосферном явлении, которое удалось заснять телевизионным камерам канала FOX во время трансляции матча по крикету между сборными Шри-Ланки и Новой Зеландией в городе Маунт-Маунгани (Новая Зеландия).

«Камера выхватила яркий, очень медленный, сильно разрушающийся болид, появившийся во время матча», — говорится в сообщении.

Судя по кадрам трансляции, вхождение в атмосферу было долгим и занимало более одной минуты. По кадрам же трансляции можно установить и время сгорания аппарата — 10.58 мск 5 января.

«По времени и месту события можно установить, что это было вхождение в атмосферу «Космоса-2430» — нефункционирующего российского спутника раннего предупреждения о ракетном нападении, запущенного в 2007 году, — говорится в сообщении.

— Время и место хорошо совпадают с местом прохождения перигея объекта над территорией Новой Зеландии».

There is a meteorite over Bay Oval… #NZvSL pic.twitter.com/f3s62K336f— The ACC (@TheACCnz) ٥ يناير ٢٠١٩

Спутник, о котором идет речь, относится к первому поколению аппаратов системы предупреждения о ракетном нападении, выводились они на высокоэллиптические орбиты.

«За несколько дней до вхождения высота перигея была уже слишком низкой, 90-85 километров, и менялась незначительно до самого момента вхождения. Разница между высотой апогея и перигея остается значительной вплоть до нескольких последних витков, и за два витка до падения высота апогея еще равна 1000 километров, — говорится в сообщении. — Это означает, что «Космос-2430» лишь на короткое время нырял в верхние слои атмосферы во время каждого витка, испытывая трение только в короткие моменты времени. Это та ситуация, когда объект способен выжить при нескольких прохождениях перигея и предсказать реальный момент его входа в атмосферу (то есть прохождение перигея, в котором случится вхождение) сложно».

Примечательно, что это же явление вечером в субботу наблюдало множество жителей Новой Зеландии, живущих поблизости от города Гисборн. При этом некоторые сообщали, что слышали грохот в небе.

«Мы наблюдали нечто совершенно сумасшедшее, что летело над нами над пляжем Окиту», — написала местная жительница Уилли Бейти в фейсбуке. «Оно было большим и двигалось так быстро… сногсшибательно!», — написала она.

В новозеландской прессе уже идет обсуждение того, могли ли фрагменты спутника долететь до земли и представляют ли они опасность. По словам астрофизика Ричарда Истера из Университета Окленда, кадры свидетельствуют о том, что это был неконтролируемый сход с орбиты.

«В редких случаях вы можете обнаружить некоторое количество «космического мусора», некоторые спутники имеют небольшие двигатели, которые используют токсичное топливо…

Поэтому со всем, что напоминает газовый баллон или бак надо обращаться с осторожностью.

В случае контролируемого спутка спутники падают в океан. Тот факт, что сход произошел над Новой Зеландией, говорит о том, что русские потеряли контроль над ним, — добавил профессор изданию The New Zealand Herald, пошутив, что в случае какого-то ущерба счет можно послать Владимиру Путину.

В воздушно-космических силах России подтвердили, что спутник «Космос-2430» 5 января сгорел в атмосфере. Как сообщает РИА «Новости», отмечается, что спутник, запущенный в 2007 году, в 2012 году был выведен из состава российской орбитальной группировки. В январе его планово свели с орбиты.