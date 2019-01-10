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Рогозин хочет отправить космических туристов по «маршруту Гагарина» 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Фото: Роскосмос
Роскосмос ведет переговоры с потенциальными партнерами о возможности организовать туристические полеты по маршруту Юрия Гагарина.
Роскосмос рассматривает возможность организации для состоятельных туристов космических полетов по маршруту советского космонавта Юрия Гагарина, рассказал в интервью РБК глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Помимо полетов на МКС космическим туристам предложат путешествие по «маршруту Гагарина». Роскосмос уже ведет переговоры со своими партнерами по реализации данной идеи.
«Они не обязательно должны быть связаны с МКС. Орбитальные полеты по маршруту Юрия Гагарина — хорошая тема для туристов. Мы уже начали переговоры с потенциальными партнерами», — отметил он.
Рогозин рассказала, что корпорации после 2020 года может увеличить производство космических кораблей «Союз» для туризма в космосе. По его словам, госкорпорация подсчитала, что космический туризм будет приносить сотни миллионов долларов в год.
«Часть из них (кораблей) будет приносить нам прямую коммерческую прибыль», — уверен Рогозин.
Ранее глава Роскосмоса рассказал, что Россия построит на поверхности Луны постоянную научную базу, на которой будут размещаться роботы-аватары.
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Комментарии
Наука и техника , Технологии , Юрий Гагарин , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РБК
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