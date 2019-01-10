Источник: стоимость разработки ракеты «Енисей» ограничили триллионом рублей

Руководство "Роскосмоса" поставило задачу уложиться при разработке и создании первого образца сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей" суммой в 1 триллион рублей, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В декабре 2018 года источник в ракетно-космической отрасли говорил РИА Новости, что проект новой сверхтяжелой ракеты может потребовать до 1,5 триллиона рублей.

Новая российская ракета сверхтяжелого класса, предназначенная для полетов к Луне, получила название "Енисей". В 2018 году "Роскосмос" приступил к разработке эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, который будет завершен в ноябре 2019 года. Начало летных испытаний ракеты предусмотрено в 2028 году. В начале января глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подписал детальный план-график разработки ракеты.

"На одном из прошедших заседаний руководством "Роскосмоса" было обозначено, что разработка и создание первого летного экземпляра ракеты должно уложиться в сумму 1 триллион рублей или чуть больше", — сказал собеседник агентства.

Другой источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли отметил, что точной суммы пока нет, поскольку головной финансовый институт отрасли "Агат" не провел соответствующих расчетов по предложенному основному и дополнительным вариантам компоновки ракеты.

В госкорпорации "Роскосмос" отказались от комментариев.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что научно-технический совет "Роскосмоса" выбрал в качестве базового облика новой российской сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне вариант, предложенный ракетно-космическим центром "Прогресс" с шестью боковыми блоками и двигателями РД-171МВ и центральным на базе ракетного двигателя РД-180. Другие варианты собрали чуть меньше голосов участников заседания совета.

В 2017 году головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш и головная финансовая "Организация "Агат" вычислили, что при использовании всех реализованных решений можно сократить стоимость создания сверхтяжелой ракеты до 700 миллиардов рублей. Тогда речь шла о проекте сверхтяжелой ракеты от РКК "Энергия"

До этого источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что внутренним распоряжением "Роскосмоса" предписано внести к 15 января проект ФЦП на 2020-2030-е годы по созданию сверхтяжелой ракеты-носителя на согласование федеральным ведомствам. Речь идет о разработке ракеты, создании опытного образца и проведении одного беспилотного запуска в облет Луны. При этом создание космического аппарата или корабля, который будет запускаться, будет финансироваться по другой программе. Предусматривается также проведение в эти сроки пилотируемого облета Луны, но это требует выделения дополнительного финансирования, пояснил второй собеседник агентства.

ФЦП по сверхтяжелой ракете станет частью госпрограммы, посвященной освоению Луны.

Указ президента России Владимира Путина о создании сверхтяжелой ракеты был подписан в начале 2018 года. Головным разработчиком комплекса назначена РКК "Энергия".