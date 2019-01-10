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Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Российский космический аппарат «Космос-2430» системы предупреждения о ракетном нападении «Око», запущенный в 2007 году, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.
Отмечается, что спутник прекратил свое орбитальное существование 5 января.
«Космос-2430» был запущен с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Молния-М». Аппарат должен был отслеживать запуски межконтинентальных баллистических ракет с территории США. Предполагается, что связь со спутником была потеряна в 2012-2014 годах из-за того, что аппарат выработал свой ресурс.
В России сейчас формируется новый эшелон системы предупреждения о ракетном нападении — спутники «Тундра».
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